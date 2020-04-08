Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Омской области аферисты работали под видом сотрудников газовой службы

Происшествия » Парад мошенников

Полицией Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении четырех молодых людей, которых обвиняют в мошенничестве. Злоумышленники за большие деньги продавали местным жителям газоанализаторы.

Для убедительности они изготовили поддельные удостоверения сотрудников газовой службы и приобрели форменную одежду.

Убеждая граждан купить ненужное оборудование, мошенники ссылались на несуществующие правовые акты, которые якобы обязывают покупать приборы, сообщали о неминуемых авариях в случае если оборудование не будет установлено и угрожали привлечением к ответственности.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более ста граждан, большинство из которых пенсионеры

Общий ущерб превысил семьсот пятьдесят тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в мае 2018 года трое фигурантов были задержаны сотрудниками полиции.

"Предполагаемый организатор группы длительное время скрывался, был объявлен в федеральный розыск и в феврале текущего года задержан в Москве. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о ДТП в Воронежской области, в котором погибли пять человек.

Темы полиция мошенничество омская область
Новости Все >
В Омской области аферисты работали под видом сотрудников газовой службы
Российская фигуристка Шошина сообщила о заражении коронавирусом
Больше 1700 человек скончались за сутки от коронавируса в США
Туроператоры открыли акции раннего бронирования на зимние туры
Пять человек погибли в ДТП под Воронежем
Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян
Марлевые маски в России будут шить по единому стандарту
Украинские врачи лечат пациентов с COVID-19 с помощью пакетов
Исследование: COVID-2019 чаще выбирает мальчиков и мужчин
Мадуро верит в успех предстоящей встречи ОПЕК+
Последние материалы
Туроператоры открыли акции раннего бронирования на зимние туры
Пять человек погибли в ДТП под Воронежем
Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян
Марлевые маски в России будут шить по единому стандарту
Украинские врачи лечат пациентов с COVID-19 с помощью пакетов
Исследование: COVID-2019 чаще выбирает мальчиков и мужчин
Как правильно выбрать солнцезащитные очки?
Мадуро верит в успех предстоящей встречи ОПЕК+
Грузоперевозки между Россией и Китаем возобновляются
Роналду оказался не нужен ни "Ювентусу", ни "Реалу"
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян
Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
Зейналова: в России от коронавируса погибли 40 тысяч человек
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Путин пошутил о коронавирусе: "Вся страна стала вирусологами"
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ