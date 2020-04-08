Полицией Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении четырех молодых людей, которых обвиняют в мошенничестве. Злоумышленники за большие деньги продавали местным жителям газоанализаторы.
Для убедительности они изготовили поддельные удостоверения сотрудников газовой службы и приобрели форменную одежду.
Убеждая граждан купить ненужное оборудование, мошенники ссылались на несуществующие правовые акты, которые якобы обязывают покупать приборы, сообщали о неминуемых авариях в случае если оборудование не будет установлено и угрожали привлечением к ответственности.
Общий ущерб превысил семьсот пятьдесят тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в мае 2018 года трое фигурантов были задержаны сотрудниками полиции.
"Предполагаемый организатор группы длительное время скрывался, был объявлен в федеральный розыск и в феврале текущего года задержан в Москве. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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