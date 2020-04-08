Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Два отечественных легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в городе Бутурлиновка Воронежской области.

Авария произошла 7 апреля поздно вечером. В городе Бутурлиновка на улице Совхозная столкнулись два легковых автомобиля.

"По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада-Приора", под управлением 22-летнего жителя города Бутурлиновка", — сообщили в местной ГИБДД.

Водитель и три пассажира "семерки" скончались на месте, водителя "Приоры" доставили в реанимацию, где он через некоторое время также умер от полученных травм.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.

Ранее "Правда.ру" сообщала о задержании жителя Подмосковья, который украл деньги и медали у 87-летней узницы фашистских концлагерей.