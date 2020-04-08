Два отечественных легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в городе Бутурлиновка Воронежской области.
Авария произошла 7 апреля поздно вечером. В городе Бутурлиновка на улице Совхозная столкнулись два легковых автомобиля.
"По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада-Приора", под управлением 22-летнего жителя города Бутурлиновка", — сообщили в местной ГИБДД.
Водитель и три пассажира "семерки" скончались на месте, водителя "Приоры" доставили в реанимацию, где он через некоторое время также умер от полученных травм.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.
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