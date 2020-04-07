В полиции города Обнинска расследуется уголовное дело о мошенничестве. В совершении преступления подозревается 25-летний местный житель.
В ходе предварительного следствия было установлено, что молодой человек, работая в одной из кредитно-финансовых организаций города, имел доступ к личным счетам граждан.
Свое служебное положение молодой человек решил использовать в личных целях. Так, подозреваемый переводил деньги с электронных счетов граждан, у которых был установлен сервис онлайн-оплаты, себе на счет и затем обналичивал их.
Преступная деятельность продолжалась около двух недель. За это время мужчина успел похитить по 60 тысяч рублей у шести граждан. Общий ущерб составил 360 тысяч рублей.
Теперь молодому человеку может грозить до 6 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области.
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