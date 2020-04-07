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Россияне стали чаще банкротиться

Экономика

За первые три месяца 2020 года банкротами себя объявили 22,4 тысячи россиян. Данные приводит Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Показатель текущего года на 68% выше, чем был в аналогичном периоде 2019 года. Эксперты связывают это с тем, что уровень грамотности россиян в этом вопросе вырос.

Больше всего банкротств зарегистрировано в январе-марте в Москве. По сравнению с прошлым годом, количество таких процедур выросло на 40,5%. Вдвое больше их стало в Краснодарском и Пермском краях, Ростовской и Новосибирской областях и в Удмуртии.

банкротство
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