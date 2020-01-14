В России увеличилось число банкротов-физлиц

Граждане России начали более активно пользоваться возможностью о признании себя банкротами.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, в 2019-м к процедуре признания себя финансово несостоятельными прибегли в 1,5 раза больше граждан, чем в 2018-м. Судами было удовлетворено 68980 исковых заявлений, которые подали сами граждане. Именно они выступили инициаторами большего числа обращений: на них пришлось более 90%.

По словам экспертов, таким способом многие, в частности, пытаются решить проблему задолженностей, возникающих, в том числе, по причине финансовой безграмотности или неудачных попыток начала своего бизнеса. Хотя основная задача внедрения этого механизма — оказать помощь тем, кто оказался не в состоянии выплачивать кредиты из-за неблагоприятных жизненных обстоятельств.