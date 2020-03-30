Женщина вернулась из Таиланда в Ростов 21 марта, после чего она не стала соблюдать карантинный режим и вышла на работу в салон красоты.
За данное нарушение суд назначил ей штраф в размере 500 рублей.
Пока решение суда не вступило силу, поэтому может быть обжаловано.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, сбежавшую с карантина.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.