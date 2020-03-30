Сотрудница салона красоты нарушила карантин и вышла на работу

Женщина вернулась из Таиланда в Ростов 21 марта, после чего она не стала соблюдать карантинный режим и вышла на работу в салон красоты.

За данное нарушение суд назначил ей штраф в размере 500 рублей.

Пока решение суда не вступило силу, поэтому может быть обжаловано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, сбежавшую с карантина.