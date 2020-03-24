Сотрудники одного из столичных салонов красоты вызвали полицию, так к ним на маникюр пришла клиентка — гражданка Белоруссии и сообщила мастеру, что не так давно вернулась из Италии и должна сейчас находиться на карантине.
Прибывшим в салон красоты сотрудникам полиции женщина сообщила, что прилетела из Италии 8 марта, в аэропорту она прошла медицинское обследование, коронавируса у нее не выявили.
Медики, также прибывшие в салон, не обнаружили у женщины признаков коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время карантина звезды штурмуют клиники красоты.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.