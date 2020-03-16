Один человек погиб во время теракта в Сирии. ЧП произошло в городе Эш-Шаддади на северо-востоке страны.
Как сообщают местные СМИ, здесь взорвался заминированный мотоцикл. Среди погибших минимум один мирный житель. Еще четыре человека получили травмы.
6 марта теракт произошел у посольства США в Тунисе. Смертник взорвал себя во время езды на мотоцикле. Это произошло на дороге, которая прилегает к американскому посольству. Пострадали пять человек.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.