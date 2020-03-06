В пятницу, 6 марта, смертник подорвал себя у посольства США в Тунисе.
"Террорист ехал на мотоцикле, а потом взорвал себя на дороге, которая прилегает к американскому посольству", — сообщает местное радио Mosaique.
В результате пять человек, находившихся на месте взрыва, пострадали.
На месте ЧП работает полиция.
О других деталях произошедшего пока не сообщается.
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