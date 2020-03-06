Смертник устроил взрыв у здания посольства США в Тунисе

В пятницу, 6 марта, смертник подорвал себя у посольства США в Тунисе.

"Террорист ехал на мотоцикле, а потом взорвал себя на дороге, которая прилегает к американскому посольству", — сообщает местное радио Mosaique.

В результате пять человек, находившихся на месте взрыва, пострадали.

На месте ЧП работает полиция.

О других деталях произошедшего пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп прокомментировал возможный теракт в Санкт-Петербурге.