Женщину из Ленинградской области госпитализировали с подозрением на коронавирус. Россиянка несколько дней назад вернулась с китайского курортного острова Хайнань. Об инциденте сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее власти региона создали межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов новой коронавирусной инфекции из Китая.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.