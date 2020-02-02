В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Женщину из Ленинградской области госпитализировали с подозрением на коронавирус. Россиянка несколько дней назад вернулась с китайского курортного острова Хайнань. Об инциденте сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее власти региона создали межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов новой коронавирусной инфекции из Китая.