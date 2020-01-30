Деду и баб﻿ушке дали 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

В Хакасии 47-летний дед и 42-летняя бабушка отправятся в тюрьму за жестокое убийство своего 11-месячного внука. Как говорится в сообщении прокуратуры республики, мужчина и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сожгли младенца в печи из-за того, что он "громко и непрерывно плакал".

"Установлено, что 29 января 2019 г. в жилом доме в д. Харой Таштыпского района в вечернее время дедушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с особой жестокостью, затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи. Перед этим бабушка, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, покушалась на убийство малолетнего путем его удушения. Противоправные действия совершены из-за неприязни в связи с непрерывным плачем ребенка", — говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры Хакасии.

Верховный суд Республики Хакасия приговорил женщину к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.