Многодетная мать из Туапсе записала видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая несколько раз уходила из дома, оставляя мужа и троих детей, записала видеообращение, в котором заявила, что ей пришлось уйти из семьи, так как муж угрожал ей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 10 января в Туапсе пропала мать тройняшек.

25-летняя Екатерина Трубкина ушла из дома и не выходила на связь. Позже в Сочи в одном из автобусов были найдены ее документы.

Также сообщалось, что муж Екатерины, Сергей, слишком строго обращался с женой, что и привело к ее уходу из семьи.

Сам же мужчина заявлял, что жена страдает психическим расстройством.

Когда Екатерина снова ушла из дома, Сергей опять обратился в полицию. Ее нашли спустя несколько часов.

Мать тройняшек объяснила свой побег из дома

В пятницу стало известно, что женщина написала заявление о побоях. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

"Побои я все сняла. У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки", — заявила Екатерина.

Также женщина сообщила, что она не употребляет наркотики и алкоголь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найденная на Кубани многодетная мать опять сбежала.