Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Многодетная мать из Туапсе записала видеообращение

Происшествия

Мать тройняшек из Туапсе, которая несколько раз уходила из дома, оставляя мужа и троих детей, записала видеообращение, в котором заявила, что ей пришлось уйти из семьи, так как муж угрожал ей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 10 января в Туапсе пропала мать тройняшек.

25-летняя Екатерина Трубкина ушла из дома и не выходила на связь. Позже в Сочи в одном из автобусов были найдены ее документы.

Также сообщалось, что муж Екатерины, Сергей, слишком строго обращался с женой, что и привело к ее уходу из семьи.

Сам же мужчина заявлял, что жена страдает психическим расстройством.

Когда Екатерина снова ушла из дома, Сергей опять обратился в полицию. Ее нашли спустя несколько часов.

Мать тройняшек объяснила свой побег из дома

В пятницу стало известно, что женщина написала заявление о побоях. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

"Побои я все сняла. У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки", — заявила Екатерина.

Также женщина сообщила, что она не употребляет наркотики и алкоголь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найденная на Кубани многодетная мать опять сбежала.

Темы тройня туапсе многодетная мать
Актуальная аналитика
Мать и дитя
Ребенок быстро устает. В чем может быть причина?
Новости футбола
Ставки на матчи своих команд: попались три российских футболиста
Новости Украины
Эксперт: США послали Украине месседж публикацией о Бандере
Новости Все >
Создано устройство, позволяющее держать предметы, не прикасаясь к ним
Главу Чувашии могут исключить из "ЕР" за "шутку" над сотрудником МЧС
В Италии на склоне вулкана обнаружили следы неандертальцев
Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых - восьмая
Труп девушки-блогера нашли в пригороде Петербурга
Многодетная мать из Туапсе записала видеообращение
В Карелии мужчина скончался из-за долгого ожидания скорой помощи
32-летний футболист потерял невинность после свадьбы с "Мисс Вселенная"
Мнение: "Шпионский скандал" в Болгарии - чистый перфоманс
Вокруг замка Галкина могут вырубить лес
Последние материалы
Ребенок быстро устает. В чем может быть причина?
Главу Чувашии могут исключить из "ЕР" за "шутку" над сотрудником МЧС
Ставки на матчи своих команд: попались три российских футболиста
В Италии на склоне вулкана обнаружили следы неандертальцев
Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых - восьмая
Труп девушки-блогера нашли в пригороде Петербурга
Многодетная мать из Туапсе записала видеообращение
В Карелии мужчина скончался из-за долгого ожидания скорой помощи
32-летний футболист потерял невинность после свадьбы с "Мисс Вселенная"
Эксперт: США послали Украине месседж публикацией о Бандере
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Любовь Степушова Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации Любовь Степушова Соломон Соловьев Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рунический камень описал конец света Игорь Буккер
Комментарии
Врач Алексей Хухрев: История с коронавирусом раздута ради денег
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
В МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Бандере
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
Лукашенко: Москва "кинула" Минск с газом
Лукашенко: Москва "кинула" Минск с газом
До конца 2020 года вход в музеи ВДНХ будет бесплатным
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
Депутат Госдумы ответила на самые частые вопросы родителей школьников
В Болгарии в шпионаже заподозрили двух российских дипломатов
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
В Пензе школьник умер во время урока английского
Дмитрий Маликов празднует двухлетие сына
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
ЦРУ рассекретило доклад об "агенте Гитлера" Степане Бандере
Минфин: следует по-новому брать налог за снятие накоплений на пенсию
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ