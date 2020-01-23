В полицию снова обратился муж 25-летней Екатерины Трубкиной. Сергей не смог уточнить, по каким причинам его жена снова ушла из дома.
В этот раз Екатерину нашли через несколько часов и вернули домой.
Ее близкие переживают за ее психическое состояние и планируют обратиться за медицинской помощью. Муж Екатерины считает, что жена могла помышлять о суициде.
После первого "побега" из Туапсе Екатерину обнаружили на границе с Абхазией.
Nation-news.ru, ссылаясь на представителей Главного управления МВД по Краснодарскому краю, сообщает, что девушка "просто устала", поэтому решила уйти из дома.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".