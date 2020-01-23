Мать тройняшек, найденная в Туапсе, снова сбежала из дома

В полицию снова обратился муж 25-летней Екатерины Трубкиной. Сергей не смог уточнить, по каким причинам его жена снова ушла из дома.

В этот раз Екатерину нашли через несколько часов и вернули домой.

Ее близкие переживают за ее психическое состояние и планируют обратиться за медицинской помощью. Муж Екатерины считает, что жена могла помышлять о суициде.

После первого "побега" из Туапсе Екатерину обнаружили на границе с Абхазией.

Nation-news.ru, ссылаясь на представителей Главного управления МВД по Краснодарскому краю, сообщает, что девушка "просто устала", поэтому решила уйти из дома.