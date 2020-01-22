В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой

Спасателям пришлось принять радикальные меры, чтобы спасти трехлетнего мальчика, которого бабушка заперла в квартире и угрожала убить. Сотрудники МЧС совместно с полицейскими вскрыли дверь квартиры и забрали ребенка.

Почему бабушка хотела убить ребенка?

Как стало известно, за несколько часов до происшествия к семье прибыли представители органов опеки. Они хотели забрать мальчика, поскольку его мать ограничена в родительских правах из-за наркотической зависимости.

Бабушка мальчика отказалась открывать дверь и заявила, что убьет ребенка, если представители органов опеки не отстанут от них.

Сейчас мальчика доставили в больницу. Следственный комитет завел уголовное дело об угрозе убийством и незаконном лишении свободы.