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В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой

Происшествия

Спасателям пришлось принять радикальные меры, чтобы спасти трехлетнего мальчика, которого бабушка заперла в квартире и угрожала убить. Сотрудники МЧС совместно с полицейскими вскрыли дверь квартиры и забрали ребенка.

Почему бабушка хотела убить ребенка?

Как стало известно, за несколько часов до происшествия к семье прибыли представители органов опеки. Они хотели забрать мальчика, поскольку его мать ограничена в родительских правах из-за наркотической зависимости.

Бабушка мальчика отказалась открывать дверь и заявила, что убьет ребенка, если представители органов опеки не отстанут от них.

Сейчас мальчика доставили в больницу. Следственный комитет завел уголовное дело об угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

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