В аэропорту Внуково полицейским пришлось везти на тележке пьяного чиновника.
Данный инцидент произошел в конце декабря. Известно, что это был заместитель руководителя регионального управления Ростехнадзора.
Сотрудникам полиции пришлось надеть на него наручники, так как он был слишком буйным.
В отношении правоохранителей была проведена проверка, которая показала, что они не нарушили правил.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пьяный чиновник на внедорожнике на огромной скорости приехал сдаваться в полицию.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.