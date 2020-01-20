В аэропорту Внуково полицейские везли на тележке пьяного чиновника

В аэропорту Внуково полицейским пришлось везти на тележке пьяного чиновника.

Данный инцидент произошел в конце декабря. Известно, что это был заместитель руководителя регионального управления Ростехнадзора.

Сотрудникам полиции пришлось надеть на него наручники, так как он был слишком буйным.

Мужчина кричал и стонал

В отношении правоохранителей была проведена проверка, которая показала, что они не нарушили правил.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пьяный чиновник на внедорожнике на огромной скорости приехал сдаваться в полицию.