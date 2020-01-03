В Москве в новогоднюю ночь похитили семилетнюю девочку

В Москве камера видеонаблюдения зафиксировала, как некая женщина уводила семилетнюю девочку за руку от подъезда ее дома на улице Яблочкова около 02:40.

Родители девочки в это время спали. На кадрах видео видно, что ребенок спокоен и добровольно идет с женщиной.

Спустя некоторое время девочку нашли в столичном метро. Сообщается, что в квартире, из которой увели ребенка, никогда не закрывали дверь, а в сама квартира находилась в антисанитарной состоянии.

"Похитительница" ребенка заявила, что она - знакомая родителей девочки и ей пришлось ее увести ночь, что так как квартире был скандал.

Девочку и "похитительницу" передали сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства.

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