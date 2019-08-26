Туристка попыталась украсть коляску, но забыла в магазине своего сына

Туристка попыталась украсть детскую коляску из магазина в американском городе Нью-Джерси, однако забыла там своего ребенка. Инцидент произошел во второй половине дня 16 августа. Об этом сообщает телеканал CBS.

На кадрах видеозаписи видно, как в магазин зашли три женщины с четырьмя детьми. Две мамы отвлекали вопросами продавца, а третья, отпустив ребенка, вытащила с полки коляску, долго не могла ее сложить, но в конце концов справилась с механизмом и вынесла украденный товар из магазина. Она так торопилась, что забыла о ребенке. Не заметили его и две ее подруги, которые поспешили на выход вслед за ней.

Через шесть минут женщина вновь зашла в магазин, забрала сына и вернулась к оставленной на улице коляске, однако вскоре ее задержали полицейские.

"Я был опечален тем фактом, что кто-то оставил своего ребенка ради кражи", - признался в разговоре с журналистами владелец магазина.

По его словам, туристки, которые прилетели из Великобритании, могли купить там украденную коляску в несколько раз дешевле.