Три человека погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

Пожар в частном доме произошёл в понедельник в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительным данным, погибло не менее трёх человек.

Следственный отдел по городу проводит проверку в связи с трагическим возгоранием, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области. Предварительно сообщается о трёх жертвах огня.

Один человек пострадал от пламени и сейчас находится в больнице, передаёт "Правда.Ру".