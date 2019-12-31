Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Осознанная медитация успокаивает и снижает артериальное давление
Мария Захарова рассказала, кто для нее Грета Тунберг
Союзник "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за взрыв в Сомали
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Стало известно, о чем будет рассказано в новой части "Гарри Поттера"
Все президенты США - пленники военно-промышленного комплекса
Источник Правда.Ру

Три человека погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

Происшествия » Человеческий фактор

Пожар в частном доме произошёл в понедельник в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительным данным, погибло не менее трёх человек.

Следственный отдел по городу проводит проверку в связи с трагическим возгоранием, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области. Предварительно сообщается о трёх жертвах огня.

Один человек пострадал от пламени и сейчас находится в больнице, передаёт "Правда.Ру".

пожары московская область
Актуальная аналитика
Формула небес
Как правильно встретить год крысы
Как отстоять права
Почему программное обеспечение должно быть свое
Южная Америка
Уругвай ввел ЧП в стране из-за всплеска насилия против женщин
Последние материалы
Три человека погибли при пожаре в Сергиевом Посаде
Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой
Как правильно встретить год крысы
Найден вероятный источник появления жизни на Земле
Осознанная медитация успокаивает и снижает артериальное давление
Мария Захарова рассказала, кто для нее Грета Тунберг
Союзник "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за взрыв в Сомали
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Почему программное обеспечение должно быть свое
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Выдающиеся научные достижения 2019 года Игорь Буккер Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
В России определили количество бедных граждан
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Физики доказали существование души после смерти тела
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь
Могут ли вакцины вызвать рак?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ