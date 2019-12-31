Три человека погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

Пожар в частном доме произошёл в понедельник в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительным данным, погибло не менее трёх человек.
Следственный отдел по городу проводит проверку в связи с трагическим возгоранием, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области. Предварительно сообщается о трёх жертвах огня.
Один человек пострадал от пламени и сейчас находится в больнице, передаёт "Правда.Ру".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.