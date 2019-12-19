Полицейские спасли из огня пенсионерку в Краснознаменске

Дорожные полицейские спасли от пожара беспомощную пожилую женщину в Подмосковье.

Сотрудники ДПС, старшие лейтенанты Павел Ткачев и Михаил Козлов, находились на посту в Краснознаменске, когда проезжавший мимо автомобилист сообщил им о замеченном им пожаре. Полицейские сообщили о несчастье пожарным службам и поспешили к месту событий.

Горел многоэтажный дом. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, а на седьмом, как сообщили правоохранителям жильцы, проживала пенсионерка, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру. Ткачев и Козлов быстро поднялись туда и вынесли женщину на руках, передав её прибывшим врачам.

Героических сотрудников ДПС ожидает поощрение.