Дорожные полицейские спасли от пожара беспомощную пожилую женщину в Подмосковье.
Сотрудники ДПС, старшие лейтенанты Павел Ткачев и Михаил Козлов, находились на посту в Краснознаменске, когда проезжавший мимо автомобилист сообщил им о замеченном им пожаре. Полицейские сообщили о несчастье пожарным службам и поспешили к месту событий.
Горел многоэтажный дом. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, а на седьмом, как сообщили правоохранителям жильцы, проживала пенсионерка, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру. Ткачев и Козлов быстро поднялись туда и вынесли женщину на руках, передав её прибывшим врачам.
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