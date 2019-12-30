47 человек погибли от тайфуна, обрушившегося на Филиппины на Рождество

Число погибших в обрушившемся на Филиппины в праздничные дни тайфуне достигло в понедельник 47 человек. Ещё девятеро числятся пропавшими без вести.

Тайфун "Фанфон", известный также как "Урсула" в местных СМИ, обрушился на восточную провинцию Самар 24 декабря, принеся сильные дожди и штормовые волны. Его сила эквивалентна урагану первой категории, с постоянной скоростью ветра до 150 км/ч и порывами до 195 км/ч.

Затем тайфун прокатился на запад через острова Восточной Висайи, Южного Лусона и Западной Висаи, вызвав массовые проблемы на транспортев течение напряженного рождественского периода в большинстве католических регионов. На снимках из этого района видны завалы, перекрывающие дороги, поваленные фонарные столбы, смятые дома и люди, толпящиеся в эвакуационных центрах.

Ущерб от тайфуна

В общей сложности так или иначе были затронуты стихией почти два миллиона человек, было повреждено более 378 тысяч домов, а 143 человека получили ранения, сообщил в понедельник филиппинский Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими. Тайфун нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству страны на сумму около 21,3 млн. долларов. 116 внутренних рейсов и три международных рейса были отменены из-за шторма, но сейчас авиасообщение восстановлено, передаёт "Правда.Ру".

Ранее в этом месяце тайфун "Каммури", двадцатый по счету обрушившийся на страну в этом году, унес жизни 13 человек и повредил более 8000 домов.