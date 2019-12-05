Мощный подземный толчок зарегистрирован у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин в четверг. Об угрозе возникновения цунами не сообщается.

Эпицентр толчков расположен примерно в 173 км от приморского филиппинского города Малита, передаёт ТАСС со ссылкой на американскую Геологическую службу.

В последние недели сейсмическая обстановка в мире ощутимо накалилась. После землетрясения магнитудой 6,4 балла, принесшего смерть и разрушения в Албанию, точки интенсивностью от 4 до 6 баллов происходят ежедневно разных уголках мира. За сегодняшний день у Курильских островов произошло три землетрясения. К счастью, в этих случаях толчки не привели к разрушениям и жертвам.