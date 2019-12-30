Новозеландец напал на морского льва с копьём, чтоб защитить партнёршу

Ныряльщик в Новой Зеландии пронзил морского льва копьём, защищая свою партнёршу. Редкое животное находится под охраной закона.

Мэтт Кремер написал в "Facebook", что он и его напарница ныряли за пауа — разновидностью морского ушка — в пятницу, когда они столкнулись с "особенно агрессивным" морским львом с "челюстью, как у настоящего льва".

По мнению Кремера, животное было готово вылезти из воды и атаковать пляж. Чтоб защитить партнёршу по погружению, новозеландец был якобы вынужден атаковать морского льва копьём, которое было у него с собой.

"Это был не обычный игривый морской лев. Я ткнул его много раз без всякого эффекта, его надо было пронзить. Он выживет", — написал Кремер.

Партнёрша мужчины, Джо Кремер, подчеркнула, что они не хотели причинять животному вреда и просто пытались выбраться из воды. Она признала, что им было известно, что морской лев относится к видам, находящимся под охраной, и что они вторглись на его природную территорию.

Новозеландские морские львы являются одним из самых редких видов морских львов в мире, их осталось не более 12 тысяч. Согласно местному законодательству, любому, кто убьет морского льва, может грозить до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 250 000 новозеландских долларов ($168 000).

Полиция заявила, что пока не расследовала данный инцидент. Департамент охраны природы Новой Зеландии также не смог его прокомментировать.