СМИ: приезжий в Москве совершил ритуальное убийство сестры

Приезжий молодой человек голышом убил свою сестру, потому что не мог избавиться от демонов.

О происшествии на ул. Самуила Маршака в российской столице сообщает канал РЕН-ТВ. 18-летний парень и его сестра прибыли в Москву из Нижневартовска и снимали там квартиру.

Происшествие началось за закрытыми дверьми, но девушке, уже раненной, удалось выбраться наружу, она звала на помощь, но скончалась на лестничной клетке от полученных ран прежде, чем ей успели оказать помощь.

Обнажённый убийца задержан в невменяемом состоянии. По сообщениям СМИ, перед преступлением он говорил, что ему нужно избавиться от демонов.

Представитель ГУ СК Юлия Иванова подтвердила, что подозреваемый в убийстве сестры был задержан в Новой Москве. В его квартире обнаружены курительные смеси, что может объяснить состояние убийцы.

Напомним, недавно в беседе с "Правдой.Ру" по поводу убитого по религиозным мотивам ребёнка в Екатеринбурге эксперт заявил, что таких скрытых мини-сект с потенциалом к преступной деятельности по стране могут быть сотни.