Эксперт рассказал о детоубийцах из Екатеринбурга: "Таких сект много"

Смерть ребёнка в Екатеринбурге и дальнейший арест Земфиры Гайнуллиной, предположительно лидера ранее неизвестной секты "Учеников Христа", привлекли внимание к подобным новым религиозным движениям и их возможной опасности. О том, что скрывается за благочестивым фасадом, рассказал "Правде.Ру" Роман Анатольевич Силантьев, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации

Расскажите, пожалуйста, подробнее о Гайнуллиной, про секту в целом — сколько человек, давно ли существует, чем занимались, подтверждается ли, судя по её аресту, версия убийства по религиозным мотивам. секты "Ученики Христа"

Это организация, которая является первой стадией развития сект. Многие вообще сомневаются, что такие группы можно сектами называть. Потом что они могут остаться на этом уровне, в основном остаются. Они создаются по единому принципу: некий человек с целью заработать денег, в виду психического помешательства или по каким-то иным причинам объявляет себя избранным — тут вариантов довольно много, вплоть до существа, которое выше Бога. Создает вокруг себя первичную группу сторонников, которые к нему имеют доступ. Редко бывает более нескольких десятков человек. И начинает работу. Благодаря вот этим десяткам людей у него есть средства на существование и на некоторое развитие. Далее эта организация может так и остаться на этом уровне, а может при удачном стечении обстоятельств эволюционировать в более крупную структуру вплоть до многомиллионной секты. Подавляющее большинство остается на уровне прото-секты.

Что-то ближе к делу в Екатеринбурге. Вы обладаете какой-то информацией? Что известно про Гайнуллину, "Учеников Христа"? Действительно ли есть версия по религиозным мотивам или просто родители сумасшедшие?

Родители могли стать сумасшедшими под влиянием этой секты — весьма распространенная ситуация. Такое индуцированное сумасшествие. В секте им могли выдать инструкции, как бесов выгонять из ребенка, что и привело к летальному исходу. Очень даже логичное предположение, логичная гипотеза. Поэтому и проверяют. Да, в таких сектах это случается. Эти секты могут и под землю закапываться. У нас два таких было случая. Могут в какие-то отдаленные места уезжать, там погибать в большом количестве. В Пермский край и в Тыву такие организации уезжали. Если посмотреть список экстремистских организаций, то определенную долю этих организаций составляют такие небольшие секты: "Благородный орден Дьявола", околоправославные секты. У них количество членов не превышало 100 человек.

Есть ли сведения о секте "Ученики Христа"? По другим регионам известны вам случаи?

Нет, эта секта слишком маленькая. И они попадают в зону нашего внимания только после каких-то резонансных преступлений. Отследить их можно только случайно. Их достаточно много. Я думаю, у нас их более тысячи только в России. В мире, конечно, они другими порядками исчисляются, и сотнями тысяч, по меньшей мере. О многих из них науке неизвестно ничего. Они могут пройти полный цикл, умереть и так не оставить следа в научной литературе в виду своей малочисленности. Эта секта, конечно, оставит, к сожалению, след.

Чем они занимались? Какие культы были у "Учеников Христа"?

Это, в принципе, доктрина. Можно в интернете почитать, что она говорила. Вот она избранная. Христианство. Это харизматическая типичная секта. Она называется культом, когда есть ярко выраженный лидер, вокруг которого все и строится. Ездила по городам, вела проповеди, чудеса там происходили. В общем, классика жанра. Ничего особенно оригинального там не было. На самом деле сейчас сложно придумать что-то уже оригинальное.

Действительно ли у них такие опасные обряды, в ходе которых может произойти смертельный случай, как с этим мальчиком? Или это какая-то инициатива одномоментная?

Скорее всего, это какая-то инициатива. Сложно сказать. Довольно молодая секта. Такого рода организации просто технически не успевают выработать какой-то сложный комплекс обрядов, ритуалов. Они находятся в процессе формирования. Им нужны десятилетия, значительное количество людей грамотных, чтобы какую-то доктрину хотя бы минимальную, непротиворечивую составить, насытить ее какими-то обрядами. А так что в голову людям пришло, как под настроение и действовали.

Ваше мнение по поводу произошедшего в Екатеринбурге?

Изначально можно только посочувствовать не сошедшим с ума родственникам убитого ребенка. Сект таких много. Людей они убивают. К счастью, не так часто, как раньше, но, тем не менее, это не нулевой шанс. Они не регистрируются, как правило, как юридические лица. И выявить их очень сложно. Поэтому есть общая рекомендация, как туда не попасть. Мы с коллегой Сергеем Чекмаевым, писателем-фантастом, как раз специальную книгу научно-популярную написали. В феврале следующего года она выйдет. В частности, как не попасть в секты, в том числе такие. Профилактическая работа - просто рассказывать людям, куда лезть не надо, что это вещь не менее опасная, чем наркомания.