Пациент сломал нос приехавшему на вызов фельдшеру в Кирове

Житель Кирова напал на приехавших медиков, когда ему вызвали "скорую". В результате медицинская помощь понадобилась самому фельдшеру.

Инцидент произошёл ночью 3 декабря. "Скорую" вызвала соседка драчуна. Открыв дверь, "пациент" обматерил медиков, а затем начал драку, передаёт "Комсомольская Правда". Мужчина был крупный, высокий, и фельдшер, попытавшийся дать ему отпор, потерпел поражение. Более того, агрессивный "пациент" преследовал бригаду "скорой", когда она попыталась отступить.

В результате столкновения один из фельдшеров получил перелом носа и страдает от головных болей.

В пресс-службе Следственного управления рассказали, что по данномупроисшествию ведется доследственная проверка.