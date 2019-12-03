Склад в Петербурге мог сгореть из-за нарушений правил безопасности

На сгоревшем в ночь на 3 декабря в Санкт-Петербурге складе инспекторы МЧС обнаружили нарушения пожарной безопасности ещё в феврале 2018-го. Вероятно, что к моменту возгорания их так и не устранили.

20 февраля 2018 года петербургское ГУ МЧС провело на складе проверку, и обнаружилось, что в находящейся на его территории серверной отсутствуют системы автоматического пожаротушения, а минимальное расстояние между приборами не соблюдено. Владельцу склада, АО "Логистика Терминал", которое входит, в свою очередь, в ПАО "Трансконтейнер", было предписано устранить эти нарушения не позднее 1 февраля 2019 года. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на систему "СПАРК-Интерфакс", информации об исправлении этих недостатков нет ни к этой дате, ни позже.

Напомним, пожар на складе каучуковых изделий и картона произошёл в ночь на вторник, к утру огонь удалось локализовать. При пожаре никто не пострадал, а загрязнение воздуха продуктами горения не превысило норму.

Особо отметим, что неполадки электрооборудования с самого начала рассматривались как одна из основных версий аварии.