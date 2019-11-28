250 тысяч человек пострадали от рекордных осадков в Джибути

Не менее 250 тысяч человек пострадали в Джибути от стихии. В течение суток в восточноафриканской стране выпала месячная норма осадков.

С совместным заявлением выступили представители правительства страны и ООН. Помимо людей, погибших в наводнениях и лишившихся крова, обеспокоенность вызывает возможность распространения эпидемий из-за заражённой воды и перегруженной системы здравоохранения.

Экстремальная непогода также повлияла на соседние Кению и Сомали. Более 120 кенийцев погибли и 18 тысяч лишились домов в последние дни, передаёт Associated Press.

Число жертв может ещё возрасти, так как дожди в регионе продлятся ещё несколько дней.

Джибути не раз называли страной с самым рискованным положением из-за глобальных климатических изменений, не считая островных государств.