В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли люди

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в Забайкалье. Пострадали 9 человек. Семеро из них погибли.

В Забайкальском крае, в Агинском районе на 108-м километре ФАД А 350 Чита - Забайкальск, сегодня ночью произошло столкновение трёх автомобилей: двух грузовиков и одного микроавтобуса.

«14 ноября около семи часов утра по местному времени (около 1:00 мск - прим. Правда.ру) на трассе Чита - Забайкальск в 60 километрах от посёлка Агинское водитель микроавтобуса "Хёндай" допустил наезд на стоящую грузовую машину "Шакман".

От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛ-130. В результате шесть человек погибли сразу, один позже от полученных травм скончался в больнице, еще двое пострадали. Детей среди них нет», - сообщила начальник пресс-службы регионального Управления МВД Лариса Иванова.

Фото: 75.мвд.рф