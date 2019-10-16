Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"

При осмотре документов пассажиров поезда "Нёнокса - Северодвинск" были обнаружены трое граждан США. Это были военно-морской атташе посольства США в РФ Кёртис, атташе американского посольства Арриола, а также военный атташе посольства США Данн.

Поскольку территория является режимной американских дипломатов сняли с поезда. В их действиях усматривают административное правонарушение. Об этом сообщил информированный источник "Интерфаксу". По его словам, у снятых с поезда лиц не было соответствующих документов, которые бы разрешали им находится на режимном объекте.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отказался как-либо комментировать инцидент с американскими дипломатами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как на режимном объекте "Роскосмоса" было задержано 14 человек. Более 50 человек пытались проникнуть на Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Об этом стало известно после задержания 14 вандалов. Утром 8 сентября вандалов задержали сотрудники службы безопасности.

Читайте также:

Рогозин: желавшие влезть в закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"