Около 50 человек пытались проникнуть на Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Об этом стало известно после задержания 14 вандалов. Утром 8 сентября вандалов задержали сотрудники службы безопасности.
Предприятие занимается испытанием двигателей и других частей ракетной, а также космической техники. Ранее сотрудники службы безопасности уже задерживали троих лиц, которые вели незаконную съемку режимного объекта для последующей публикации в интернете.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американского консула на Камчатке задержали из-за проникновения на режимный объект. Сотрудница Генерального консульства США во Владивостоке Мэри Ганн отправилась на конную прогулку в районе поселка Раздольного, где действует регламентированный режим посещения для иностранцев. Письменного разрешения регионального управления ФСБ России у нее с собой не оказалось.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге задержали студента-шпиона?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.