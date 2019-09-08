14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса

Около 50 человек пытались проникнуть на Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Об этом стало известно после задержания 14 вандалов. Утром 8 сентября вандалов задержали сотрудники службы безопасности.

Предприятие занимается испытанием двигателей и других частей ракетной, а также космической техники. Ранее сотрудники службы безопасности уже задерживали троих лиц, которые вели незаконную съемку режимного объекта для последующей публикации в интернете.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американского консула на Камчатке задержали из-за проникновения на режимный объект. Сотрудница Генерального консульства США во Владивостоке Мэри Ганн отправилась на конную прогулку в районе поселка Раздольного, где действует регламентированный режим посещения для иностранцев. Письменного разрешения регионального управления ФСБ России у нее с собой не оказалось.

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