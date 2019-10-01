Сотрудники ФСБ опять задержали группу северокроейских браконьеров

Пресс-служба ФСБ России 1 октября сообщила об очередном задержании группы северокорейских браконьеров в Японском море. По информации ведомства, за незаконный вылов рыбы в исключительной экономической зоне РФ было задержано 87 моряков из КНДР.

Задержания проводились с 28 по 30 сентября. Всего сотрудниками ФСБ была пресечена незаконная деятельность 11 маломерных судов. Пограничники изъяли орудия лова, а также 4 тонны незаконно выловленных кальмаров.

Еще 174 северокорейских моряка были спасены с 26 маломерных судов, которые терпели бедствие. В ближайшее время моряков отправят на родину. Что касается браконьеров, их доставят в Приморский край для дальнейшего процессуального решения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле, которое завел Следственный комитет РФ после нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников. Дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным ведомства, в результате нападения пострадали четыре сотрудника ФСБ. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Читайте также:

Обе северокорейские шхуны браконьеров задержаны в Японском море