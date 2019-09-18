Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю", - отмечается в сообщении.
Дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным ведомства, в результате нападения пострадали четыре сотрудника ФСБ. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, накануне пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. Экипаж одной из шхун напал на смотровую группу российского корабля.
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