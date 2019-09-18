СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю", - отмечается в сообщении.

Дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным ведомства, в результате нападения пострадали четыре сотрудника ФСБ. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, накануне пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. Экипаж одной из шхун напал на смотровую группу российского корабля.