ФСБ России сообщила о задержании двух северокорейких шхун. Ранее экипаж одного из судна в составе 45 человек оказал сопротивление. Трое российских пограничников получили травмы различной степени тяжести.
Оба судна были обнаружены при патрулировании российских территориальных вод в Японском море. Шхуны занимались браконьерством.
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