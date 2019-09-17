Обе северокорейские шхуны браконьеров задержаны в Японском море

ФСБ России сообщила о задержании двух северокорейких шхун. Ранее экипаж одного из судна в составе 45 человек оказал сопротивление. Трое российских пограничников получили травмы различной степени тяжести.

Оба судна были обнаружены при патрулировании российских территориальных вод в Японском море. Шхуны занимались браконьерством.