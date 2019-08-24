Космический корабль "Союз МС-14" не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией.

Об этом, ссылаясь на Центр управления полетами, сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, "Союз МС-14" приблизился к МКС на сто метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние.

В Центре управления полетами считают, что причиной неудачи могли стать серьезные неполадки в системе стыковки корабля.

Космический корабль "Союз МС-14" попробуют пристыковать к Международной космической станции в понедельник, 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от МКС.

В "Роскосмосе", отметим, заявили, что безопасности экипажа Международной космической станции инцидент не угрожает.

Напомним, что ракета-носитель с кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура 22 августа. Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. На борту космического корабля находится лишь человекоподобный робот "Федор".

В ноябре минувшего года российский космонавт заткнул пальцем дыру в корпусе Международной космической станции.

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