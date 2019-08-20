Глава Роскосмоса: никаких угроз планете Земля из космоса нет

В настоящее время планете Земля ничего не угрожает, а все ожидания конца света — лишь "страшилки".

Об этом в ходе встречи с участниками форума "Машук" заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Интерес человечества к глобальным катаклизмам подогревает кинематограф, посетовал Рогозин. Возможно, относиться к космосу с опаской правильно, признал глава Роскосмоса, отвечая на вопрос участниц форума об угрозе конца света в сентябре текущего года.

Тем не менее, отметил Дмитрий Рогозин, системы мониторинга космического пространства Роскосмоса не видят никаких угроз для существования планеты Земля.

Примечательно, что глава Роскосмоса не стал отрицать возможность появления таких угроз в будущем. огоРогозиг

Примечательно, что в будущем

Отметим, что участница форума спрашивала у Рогозина об астероиде 2019 OU1. Научное сообщество питает к небесному теле повышенный интерес.

Роскосмос же считает, что OU1 не несет в себе никакой опасности для человечества — астероид, убеждены специалисты, сблизившись 28 августа текущего года с Землей на 1 миллион километров, пройдет мимо.

Ранее сообщалось, что российского специалиста по защите от астероидов подозревают в госизмене.

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