Андрей Караулов о засекреченной посадке в Дубае лайнера "Аэрофлота"

В 2001 году в Дубае самый крупный российский авиалайнер ИЛ-86 при посадке сел на брюхо. Судно загорелось, более 300 человек ожидала гибель. Бортпроводники на руках выносили из огня пассажиров. Имена героев и подробности авиакатастрофы были скрыты.



Реплика. Андрей Караулов. ИЛ-86. На брюхе. В Дубае.

«Люди хотят знать всю правду», - говорит российский журналист Андрей Караулов. Ту самую правду, о которой молчали много лет назад и молчат сейчас, рассказывает телеведущий в своей записи «Реплика» для Pravda.ru.

Караулов проводит аналогию с политикой замалчивания в Советском Союзе, постсоветской и современной России.

По словам журналиста, официальные представители крупнейшей авиакомпании «Аэрофлот» нагло врали, чтобы обелить себя. Страшная авария была названа «некоторыми техническими проблемами». Команду экипажа расформировали просто за халатность. Бортпроводников же наградили, но фамилии настоящих героев, которые несмотря на ошибку пилотов и благодаря своему мастерству спасли из горящего самолета три сотни человек, были засекречены. О страшной аварии соврали даже президенту, только-только пришедшему к власти.

Андрей Караулов делает акцент на том, что мы не знаем своих героев. Раньше именами бортпроводников, спасших жизни людей, называли улицы. Сейчас - молчат.

Скорее исключением в этой закрытой системе стал инцидент в Подмосковье, где штурманы гениально посадили аварийный самолет. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Имена пилотов знает вся страна.

Журналист вспоминает и Сталина, который не видел Советского Союза, сидя в своем кабинете, и Горбачева с Шеварднадзе, подаривших Америке 16% нефтяных запасов, ничего не получив взамен. Про это забыли и про это молчат до сих пор.

Об истинных причинах аварии в Дубае, тех, кто не просто молчал, а врал, скрывая беду, о царских подарках Америке и Китаю, Трампе, Сталине, Горбачеве и Шеварднадзе - в новом видео журналиста Андрея Караулова.