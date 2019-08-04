Украинскому десантнику порезали горло из-за спора о Дне ВДВ

В минувшую пятницу на Украине, в Днепре, украинского десантника ранили в горло из-за конфликта относительно празднования Дня ВДВ.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Несколько человек, сообщает, например, "Днепр вечерний" начали спорить по поводу празднования Дня ВДВ. Брань, рассказывают очевидцы, скоро переросла в драку и украинскому десантнику порезали горло. Когда жертва пала на землю, ее стали бить ногами.

Неравнодушные прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, что власти Украины приняли решение перенести празднование Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что пьяные бойцы Вооруженных сил Украины избили своего командира из-за задержек по зарплате.