Четыре пьяных солдата Вооруженных сил Украины избили собственного командира.
Об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Сообщается, что поводом для избиения якобы стали задержки выплат за выполнение боевых задач. Инцидент произошел в 30-й отдельной механизированной бригаде, отметил Иван Филипоненко.
По его словам, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.
Как сообщает "Луганский информационный центр", в 30-й отдельной механизированной бригаде из-за задержек выплат солдаты регулярно саботируют приказы и дезертируют.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что боец Вооруженных сил Украины открыл стрельбу по бойцам полка "Азов".
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