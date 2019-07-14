Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате

Четыре пьяных солдата Вооруженных сил Украины избили собственного командира.



В тайных тюрьмах на Украине люди гибнут в чудовищных муках / Новости от 25.03.2019 14:17

Об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сообщается, что поводом для избиения якобы стали задержки выплат за выполнение боевых задач. Инцидент произошел в 30-й отдельной механизированной бригаде, отметил Иван Филипоненко.

По его словам, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

Как сообщает "Луганский информационный центр", в 30-й отдельной механизированной бригаде из-за задержек выплат солдаты регулярно саботируют приказы и дезертируют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что боец Вооруженных сил Украины открыл стрельбу по бойцам полка "Азов".

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