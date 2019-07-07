Военный ВСУ в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов"

Военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам националистического полка "Азов".



Порошенко посетил базу силовиков в Донбассе / Новости от 20.12.2018 21:09

Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между военным ВСУ и националистами из "Азова", согласно предоставленной информации, произошел конфликт на почве идеологических разногласий.

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР отметили, что в результате стрельбы пострадали два бойца "Азова".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ДНР предупредили о готовящейся на Украине вооруженной провокации с целью срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе.

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