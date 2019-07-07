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Военный ВСУ в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам националистического полка "Азов".


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Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между военным ВСУ и националистами из "Азова", согласно предоставленной информации, произошел конфликт на почве идеологических разногласий.

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР отметили, что в результате стрельбы пострадали два бойца "Азова".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ДНР предупредили о готовящейся на Украине вооруженной провокации с целью срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе.

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Темы всу лнр днр азов армия война донбасс украина
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