Военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам националистического полка "Азов".
Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между военным ВСУ и националистами из "Азова", согласно предоставленной информации, произошел конфликт на почве идеологических разногласий.
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР отметили, что в результате стрельбы пострадали два бойца "Азова".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ДНР предупредили о готовящейся на Украине вооруженной провокации с целью срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе.
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