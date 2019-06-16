Украина готовит вооруженную провокацию для срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе.
Об этом РИА сообщит источник в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Напомним, что соглашение будет рассмотрено на встрече контактной группы в Минске, столице Белоруссии, 19 июня текущего года.
По словам источника в Народной милиции самопровозглашенной ДНР, Вооруженные силы Украины и прочие подконтрольные действующей власти постсоветской республики военные формирования обстреляют собственные позиции в районе Авдеевки.
Виновными же в обстрелах, убежден источник, Киев выставит солдат ДНР.
Активное участие в провокации якобы примут украинские средства массовой информации, сообщает издание.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британский портал для путешественников открыл туристические туры по Донбассу.
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