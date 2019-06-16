В ДНР считают, что ВСУ в скором времени начнут обстреливать свои же позиции

Украина готовит вооруженную провокацию для срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе.



На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг / Новости от 04.05.2019 02:28

Об этом РИА сообщит источник в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Напомним, что соглашение будет рассмотрено на встрече контактной группы в Минске, столице Белоруссии, 19 июня текущего года.

По словам источника в Народной милиции самопровозглашенной ДНР, Вооруженные силы Украины и прочие подконтрольные действующей власти постсоветской республики военные формирования обстреляют собственные позиции в районе Авдеевки.

Виновными же в обстрелах, убежден источник, Киев выставит солдат ДНР.

Активное участие в провокации якобы примут украинские средства массовой информации, сообщает издание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британский портал для путешественников открыл туристические туры по Донбассу.

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