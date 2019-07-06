На восстановление Иркутской области после паводка уйдет 28 млрд рублей

На строительные и ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется около 28 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер России Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии в Тулуне.



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Речь идет о капитальном ремонте разрушенных объектов и строительстве новых зданий. Всеми вопросами, связанными с восстановлением жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

"Рабочая группа создана. У нас должен быть очень четкий график восстановления каждого объекта", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.

В скором времени власти обещают решить вопрос с временным размещением людей, лишившихся жилья из-за наводнения. Жителей затопленных районов переселят из пунктов временного размещения в "более стационарные, удобные места проживания". Как уточнил Мутко, никто из пострадавших "на улице не останется".

По последним данным, в результате подъема воды в местных реках затопленными оказались 103 населенных пункта. Пострадали более 10 тысяч человек. Жертвами паводка стали 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители затопленных районов города Тулуна в Иркутской области вынуждены охранять от мародеров свои дома, пострадавшие в результате паводка.

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