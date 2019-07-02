Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"

Действующий губернатор Красноярского края Александр Усс пообщался с жителями пострадавшего от паводка Канска.

Когда одна из местных жительниц обратила внимание народного избранника на возможность затопления дороги, Усс ответил: "Что вы хотите мне сказать — права качнуть?".

Об этом сообщает новостной портал NGS24.

Женщина отметила, что если дорогу размоет, то все местные жители окажутся отрезанными от внешнего мира.

"Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть", — ответил Александр Усс.

Также губернатор Красноярского края пообещал, что если дорогу действительно размоет, то ее обязательно восстановят.

В разговоре с сотрудниками МЧС Александр Усс же отметил, что подобную ситуацию регион уже переживал в далеком 2005 году. Переживать якобы не стоит, указал губернатор.

"Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел", — сказал он.

Причиной подтоплений в городе Канске Красноярского края стало выпадение за выходные более чем двухмесячной нормы осадков. Уровень воды достиг 4,5 метров при нормальных показателях в 3,5 метра.

МЧС Красноярского края же сообщает, что на данный момент уровень воды в реке Кан упал якобы на 16 сантиметров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Иркутская область переживает серьезный паводок.

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