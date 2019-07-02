Действующий губернатор Красноярского края Александр Усс пообщался с жителями пострадавшего от паводка Канска.
Когда одна из местных жительниц обратила внимание народного избранника на возможность затопления дороги, Усс ответил: "Что вы хотите мне сказать — права качнуть?".
Об этом сообщает новостной портал NGS24.
Женщина отметила, что если дорогу размоет, то все местные жители окажутся отрезанными от внешнего мира.
"Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть", — ответил Александр Усс.
Также губернатор Красноярского края пообещал, что если дорогу действительно размоет, то ее обязательно восстановят.
В разговоре с сотрудниками МЧС Александр Усс же отметил, что подобную ситуацию регион уже переживал в далеком 2005 году. Переживать якобы не стоит, указал губернатор.
"Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел", — сказал он.
Причиной подтоплений в городе Канске Красноярского края стало выпадение за выходные более чем двухмесячной нормы осадков. Уровень воды достиг 4,5 метров при нормальных показателях в 3,5 метра.
МЧС Красноярского края же сообщает, что на данный момент уровень воды в реке Кан упал якобы на 16 сантиметров.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Иркутская область переживает серьезный паводок.
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