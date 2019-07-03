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МЧСники не помогали: жительница Тулуна сама спасала отца

Россия » Сибирь » Иркутск print

Иркутская область все еще находится под властью стихии.


Наводнение в Иркутске стало самым разрушительным за последние 20 лет — репортаж / Новости от 28.06.2019 18:31

Больше всех, сообщает РИА, досталось Тулунскому району Иркутской области — там прорвало дамбу на реке Ия. Буквально за несколько часов населенный пункт погрузился в воду на несколько метров.

Если панельные многоэтажки выстояли, то многие деревянные дома просто-напросто унесло.

О происходящем в Тулуне корреспондентам рассказала местная жительница по имени Ольга. Женщина трудится на местном градообразующем предприятии — Тулунском угольном разрезе. О масштабах наводнения, рассказывает Ольга, никто не предупреждал. На официальном сайте мэрии, признает она, появлялась информация о подъеме уровня воды в Ия, но никто из местных жителей не мог и представить, сколь серьезная беда ждет Тулунский район.

Дом Ольги, передает РИА, находится почти у самого берега реки. Именно поэтому семья женщины одной из первых покинула Тулун.

Помочь собрать вещи вызвался отец Ольги. Когда женщина попыталась вернуться за ним менее чем через полчаса, то вода уже неслась мощным потоком, затопив все вокруг. Лишь через пять часов Ольге с супругом удалось достичь брошенного ими ранее дома на обыкновенной резиновой лодке.

Отцу, рассказывает женщина, чудом удалось спастись — мужчину течением унесло под сарай, он из последних сил держался в ледяной воде и дышал через дырку в шифере.

Никто из спасателей, рассказывает Ольга, им не помог, хотя им с мужем пришлось проделывать путь почти в кромешной темноте, а у проплывавших мимо сотрудников МЧС были мощные моторные лодки.

Отец женщины отделался обморожением, сообщает РИА. По словам Ольги, им также удалось спасти 90-летнего соседа, чудом забравшегося на крышу.

Отметим, что вслед за Приангарьем большая вода пришла и в Красноярский край, город Канск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий губернатор Красноярского края Александр Усс увидел у жителей затопленного Канска желание "качнуть права".

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Темы мчс риа паводок иркутск наводнение
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