Житель Владивостока украл из строящегося храма 600 кг медной проволоки

Житель Владивостока украл две 300-килограммовые катушки медной проволоки из строящегося в центре города храма.



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Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Так, согласно предоставленной информации, мужчина пробрался на территорию строящегося кафедрального собора ночью и умыкнул оттуда две катушки медной проволоки.

Одну из них 34-летний вор успел сдать в пункт приема металла и потратить деньги. Вторую катушку вернули на стройку.

Ранее судимому мужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com.