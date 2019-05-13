Житель Владивостока украл из строящегося храма 600 кг медной проволоки

Житель Владивостока украл две 300-килограммовые катушки медной проволоки из строящегося в центре города храма.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Так, согласно предоставленной информации, мужчина пробрался на территорию строящегося кафедрального собора ночью и умыкнул оттуда две катушки медной проволоки.
Одну из них 34-летний вор успел сдать в пункт приема металла и потратить деньги. Вторую катушку вернули на стройку.
Ранее судимому мужчине грозит 10 лет лишения свободы.
Фото: facebook.com.
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