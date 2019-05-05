СМИ: в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Источник сообщил о возгорании самолета SSJ-100, который следовал в Мурманск. Самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево. По словам источника в силовых ведомствах, самолет вылетел в Мурманск из Шереметьево, однако вскоре запросил аварийную посадку и загорелся во время соприкосновения с посадочной полосой.
Другие источники сообщают, что SSJ-100 мог загореться из-за попадания молнии. Также, предположительно, при аварийное посадке пострадали пассажиры самолета. Точная цифра пострадавших пока неизвестна. По мнению другого источника, SSJ-100 был вынужден вернуться в Шереметьево из-за пожара в двигателе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти США проводят расследование инцидента, в котором Boeing 737 выкатился за пределы посадочной полосы и въехал в реку.
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