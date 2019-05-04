Власти США расследуют падение Boeing 737 в реку в штате Флорида

Власти Соединенных Штатов проведут расследование в связи с падением пассажирского самолета Boeing 737 в реку в штате Флорида. Об этом заявили представители Военно-морских сил США на своей официальной странице в Facebook.



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В результате инцидента, по последним данным, 21 пассажиру понадобилась госпитализация, однако серьезно пострадавших среди них нет. Как уточняет администрация авиабазы, всего на борту лайнера находились 136 пассажиров, а также семь членов экипажа. Отмечается, что самолет перевозил американских военных и членов их семей.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о падении в реку коммерческого лайнера авиакомпании Miami Air, который летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл. Пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья лайнера.