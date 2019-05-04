Власти США расследуют падение Boeing 737 в реку в штате Флорида

Власти Соединенных Штатов проведут расследование в связи с падением пассажирского самолета Boeing 737 в реку в штате Флорида. Об этом заявили представители Военно-морских сил США на своей официальной странице в Facebook.
В результате инцидента, по последним данным, 21 пассажиру понадобилась госпитализация, однако серьезно пострадавших среди них нет. Как уточняет администрация авиабазы, всего на борту лайнера находились 136 пассажиров, а также семь членов экипажа. Отмечается, что самолет перевозил американских военных и членов их семей.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о падении в реку коммерческого лайнера авиакомпании Miami Air, который летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл. Пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья лайнера.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?