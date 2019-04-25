Россиянину грозит тюрьма за приставания к спящей пассажирке в самолете

Гражданину России и США грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии из-за домогательств к спящей 19-летней американке в самолете.



Пассажир самолета, летевшего в Новосибирск, снимал штаны во время полета / Новости от 17.01.2019 14:35

Как уточняет газета The Washington Post, инцидент произошел летом минувшего года. Девушка сидела рядом с 47-летним мужчиной в самолете, следовавшим из Токио в Вашингтон. Когда она уснула, мужчина стал к ней приставать. Почувствовав домогательства, девушка проснулась, оттолкнула соседа и сообщила о нем стюардессе.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Вашингтона, мужчину допросили агенты ФБР. В свою очередь пассажир пояснил, что он трогал девушку неосознанно, во сне. В настоящее время мужчину освободили после внесения залога.