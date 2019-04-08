Пьяный житель Саратова обвинил в ДТП свою собаку

В Саратове водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил в дорожно-транспортном происшествии свою собаку.

О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации. Так, как пишет, например, новостной портал "Новости Саратова", нетрезвый автолюбитель пытался доказать, что в момент ДТП за рулем находился не он, а его пес.

Согласно предоставленной информации, мужчина на большой скорости въехал в припаркованный автомобиль. Авария вышла довольно серьезной — ее виновник получил многочисленные травмы и даже был госпитализировал.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции же, пишут средства массовой информации Саратова, виновник дорожно-транспортного происшествия пытался доказать, что в момент столкновения за рулем автомобиля находилась не он, а его собака.

Стражи правопорядка, пишут авторы материала, горе-водителю, конечно же, не поверили. Теперь любителя нетрезвой езды ждет серьезное наказание. Правоохранительные органы, сообщают СМИ, уже инициировали тщательную проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг имен, обладатели которых чаще других попадают в ДТП. Так, выяснилось, что стоит остерегаться водителей, откликающихся на имена Тимур, Альберт и Никита.

Фото: Pravda.Ru.

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