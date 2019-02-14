Врачи привязали башкирской пенсионерке швабру к сломанной ноге

Любопытный инцидент произошел в республике Башкортостан. Все началось с того, что в одну из районных больниц области за профессиональной медицинской помощью обратилась пожилая пенсионерка.

Женщина 1935 года рождения, сломавшая шейку бедра, обратилась за помощью в Кушнаренковскую центральную районную больницу. Медики, рассказывает внучка пострадавшей, отказали местной жительнице в госпитализации, сославшись на то, что травма ее якобы недостаточно серьезная.

Дальше, рассказывает девушка, ее бабушке наложили на ногу сапожок, который, по словам врачей, должен помочь срастить шейку бедра. Примечательно, что, по словам внучки, сделан этот сапожок из деревянной швабры, которой раньше пользовались для мытья пола в больнице.

На этом злоключения бабушки в Кушнаренковской центральной районной больнице не закончились. Живет она, рассказывает внучка пострадавшей, в глухой деревне, но медицинские работники отказались везти ее домой. Все бы ничего, но, напоминает девушка, врачи отказали женщине и в госпитализации, а, значит, не разрешили остаться в больнице до утра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в республике Мордовия 70-летней пенсионерке пришлось преодолевать ползком четыре лестничных пролета. Таким образом, в условиях неработающего лифта, бабушке пришлось добираться в кабинет травматолога.

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