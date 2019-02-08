Москвичка попала в больницу после ссоры на родительском собрании

В московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского доставили 47-летнюю женщину с телесными повреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Москвичку привезли прямо из школы № 1468, расположенной в Таганском районе столицы. Травмы она получила на родительском собрании, в ходе которого разгорелся конфликт. Собрание проходило в главном корпусе школы в Брошевском переулке. Происшествие случилось во вторник, 5 февраля. После оказания необходимой помощи врачи отпустили женщину домой, с тех пор о ее состоянии и местонахождении ничего не известно.

Полицейские пытались пообщаться с потерпевшей, но не смогли попасть к ней в квартиру, потому что на звонки в дверь там никто не открывает. По данным обстоятельствам проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Коломне в недавно открытом перинатальном центре из-за лопнувшего гимнастического мяча обвалился потолок, а в Москве задержали подростка, который пять раз устраивал лжеминировании собственной школы.

Источник фото: Официальная группа школы № 1468 "ВКонтакте"

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